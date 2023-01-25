حقوق الإنسان.. تمكين المرأة إنجاز مستمر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة فى عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة.





وفى هذا الصدد، رصد "دوت الخليج" الخطوات التى تؤكد حرص الدولة المصرية على إطلاق استراتيجيات ومبادرات داعمة للمرأة، منها أن حقوق المرأة أحد أولويات الجمهورية الجديدة، كما أن إقامة فعاليات تدريبية ضمن مشروع تنمية الأسرة.

وتمكين النساء فى المحافظات اقتصاديًا عبر التثقيف المالى، وتأهيل السيدات لاتقان الحرف مثل الخياطة وصناعة الصابون.