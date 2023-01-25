حقوق الإنسان.. تمكين المرأة إنجاز مستمر (إنفوجراف)

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وفى هذا الصدد، رصد "دوت الخليج" الخطوات التى تؤكد حرص الدولة المصرية على إطلاق استراتيجيات ومبادرات داعمة للمرأة، منها أن حقوق المرأة أحد أولويات الجمهورية الجديدة، كما أن إقامة فعاليات تدريبية ضمن مشروع تنمية الأسرة.
وتمكين النساء فى المحافظات اقتصاديًا عبر التثقيف المالى، وتأهيل السيدات لاتقان الحرف مثل الخياطة وصناعة الصابون.
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