محمد صلاح يتثبت جدارته ويتألق في تدريبات ليفربول بمهارة التصويب (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 10:28 مساءً - وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريراً بريطانياً عن موقع "ذا أتلتيك" تحدثت فيه عن الأسباب في تراجع المعدل التهديفي للدولي المصري محمد صلاح خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، بالرغم من حفاظه على صدارة ترتيب هدافي أبطال أوروبا بالشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد 7 أهداف.

وينتظر محمد صلاح مواجه نارية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر القادم على ملعب أنفيلد.

وشددت الصحيفة في تقريرها أنه وبالرغم من تراجع ترتيب محمد صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي خلف هالاند، وكين وايفان توني وألكسندر ميتروفيتش وروديجيو، وميجيل ألميرون وماركوس راشفورد، ومارتن أوديجارد إلا أن الفرعون المصري ما زال يمثل البريق الحالي لنادي ليفربول، خاصة أنه سجل 17 هدفاً في جميع المسابقات خلال 29 مباراة حتى الآن.

وغاب محمد صلاح وفق التقرير عن التهديف خلال المباريات الثلاث الماضية في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وبرايتون وبرنتيفورد، كما أنه لم يسدد سوى 3 كلات فيهم ليس بينهم واحدة على المرمى.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح برىء من تحمل مسؤولية تراجع نتائج ليفربول نظراً لعدم تلقيه أية تمريرات في المناطق الحاسمة، فمثلاً قدم ترينت ألكسندر أرنولد 12 تمريرة حاسمة في الموسم السابق مقابل تمريرة 1 فقط خلال النسخة الحالية.

وشدد التقرير أنه وبالرغم من التعاقد مع مهاجم مثل داروين نونيز لتعويض رحيل ساديو ماني الا أن ليفربول عانى أيضاً من إصابة دييجو جوتا وروبرتو فيرمينو، ولويس دياز، ما جعل محمد صلاح أكثر عزلة في تشكيل ليفربول ويسهل على منافسيه استخلاص الكرة.