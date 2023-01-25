مرفق الكهرباء: إعفاء المحطات الشمسية من مقابل الدمج حتى 10 ميجاوات

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران، إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتى بقدرة حتى 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج.





وجاء ذلك ضمن الكتاب الدورى الصادر برقم 3 لسنة 2023 الخاص بالقواعد التنظيمية لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بغرض الاستهلاك الذاتى.

وأكد الدكتور محمد موسى عمران، أن هذا القرار يأتى فى إطار تشجيع الصناعة ولكافة الأنشطة الأخرى على استخدام الطاقة الشمسية وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة والتى ستساعد على خلق العديد من فرص العمل.

وكان أبرز ما جاء فى هذا الكتاب الدورى إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتى بقدرة حتى 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج، وهو الإعفاء الذى يطبق على المحطات التى يتم إنشاؤها وفقًا لهذه القواعد أو القائمة بالفعل.

وأوضح الدكتور موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنَّ نظام الاستهلاك الذاتى يعد نظام لربط المحطة الشمسية على الأحمال الداخلية للمشترك المحدد بذاته فى الترخيص دون غيره، مع عدم تبادل الطاقة المنتجة من المحطة مع الشبكة.

وأوضح أنه يشترط أن يصل أقصى قدرة مسموح بها للمحطة لدى المشترك الواحد 30 ميجاوات، كما حددت القواعد كذلك إجراءات ربط تلك المحطات على الأحمال الداخلية للمشتركين لتسهيل الإجراءات على الراغبين فى إنشاؤها.

وأشار الدكتور موسى عمران إلى أنًّ القواعد تسمح باستخدام أنظمة البطاريات التى تساعد فى تحسين منحنى إنتاج المحطة الشمسية وكذلك تساعد مالك المحطة فى استخدام الكهرباء المخزنة أوقات ذروة أحماله، كما تُسهم فى توحيد إجراءات ربط المحطات الشمسية وتكلفة المقايسات اللازمة لربطها على شركات التوزيع كافة، كما ألزمت شركات التوزيع بجدول زمنى لربط المحطة الشمسية.

تحميل الكتاب الدورى من هنا:

http://egyptera.org/ar/Download/journal/2023/3_2023.pdf