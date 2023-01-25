«تعليم الجيزة» امتحانات الشهادة الإعدادية والثانى الثانوى مستمرة غدا

جدة - نرمين السيد - وأضافت المديرية أن غدا الخميس، هو اليوم الختامى لامتحانات منتصف العام بالمحافظة، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية.

كما يؤدى طلاب الصف الثانوى العام، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويختتم طلاب التعليم الفنى بمختلف تخصصاتهم امتحانات منتصف العام.

وفى وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية، بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة و25 يناير، لكنه استثنى أعمال الامتحانات من هذه الإجازة.

واختتم طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحانات منتصف العام، اليوم الأربعاء، حيث أدوا الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 73 ألفا و658 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسى 2022/ 2023 على مستوى الجمهورية، وفق الخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم، يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.