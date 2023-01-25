«تعليم القاهرة» تحدد موعد إعلان نتائج منتصف العام للابتدائية والإعدادية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الخطاب فإنه تم تحديد يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، لإعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل للعام الدراسى 2022/ 2023، وذلك للمرحلتين الابتدائى (الصفوف الرابع والخامس والسادس) والإعدادية (للصفوف الأول والثانى).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المدارس بتولى عملية تصحيح امتحانات صفوف النقل، وعدم إعلان النتائج إلا بعد العرض على مدير الإدارة المختص، واتباع تعليمات المديريات.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، امتحانات منتصف العام 2022/ 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان منتصف العام فى مادة العلوم، بينما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانى التاريخ للشعبة الأدبية والأحياء للشعبة العلمية.