بسام راضى: زيارة الرئيس السيسى للهند تأتى فى توقيت دقيق يمر به العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف راضى - فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" - أن هناك توافقا فى التوجهات السياسية المتزنة بين مصر والهند على المستوى العالمى، موضحا أنه هناك تطابقا فى وجهات النظر بين مصر والهند فى عدد من المجالات.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التى أقامت علاقات مع الهند، موضحا أن الخلفية التاريخية المشتركة بين الدولتين داعمة بشكل كبير للحاضر وللمستقبل.

وأوضح "راضى" أن زيارة الرئيس للهند، تأتى تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى؛ ليكون الرئيس السيسى ضيف الشرف لاحتفالية قيام الجمهورية الهندية.. مؤكدا أن الهند تختص بالدعوة للاحتفالية الزعماء ورؤساء الدول والملوك الذين، لهم علاقات وتقدير كبير للهند.

ولفت إلى أن اليوم شهد نشاطا مكثفا للرئيس السيسى، حيث أنه تم مقابلة رئيس الوزراء الهندى والذى أخذت شقين، شق مُصغر مغلق ثم شق معلن.. مؤكدًا أن رئيس وزراء الهند عبر عن تقديره الكبير لقيادة الرئيس السيسى لمصر وسط السنوات الماضية المليئة بالتحديات.

وتابع أن أعلى ميزان تجارى فى العالم بين مصر والهند، وأن الميزان التجارى متوازن لحد كبير بمقدار 7 مليارات دولار بالتقاسم ما بين الدولتين، استيرادا وتصديرا، بمعدل 52 شركة هندية عاملة فى مصر فى مجالات كثيرة.

وأشار إلى أن هناك مجالات جديدة واعدة تشارك الهند فى استثماراتها فى مصر خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر فى منطقة قناة السويس، موضحا أن لقاء الرئيس السيسى مع رئيس الهند تناول كل المجالات التعاون العسكرى والاقتصادى والأمنى، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن هناك مذكرات تفاهم تم تبادلها اليوم على أساس تعاون مشترك، لافتا إلى أن هناك رغبة وإرادة قوية مشتركة على التعاون ما بين الجانبين انعكست فى كل الاجتماعات على تطوير العلاقات.

وأوضح أن هناك رغبة فى الارتقاء بالعلاقات على المستوى الاستراتيجى والذى يعنى مزيدا من مجالات التعاون، ومزيدا من مذكرات التعاون على المستوى الدولى والتجارى، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسى للهند مثمرة.

وأكد السفير بسام راضى أن مظاهر الاحتفاء والاحتفال بالرئيس السيسى عظيمة جدا على مدار الساعات الماضية، موضحا أنه ستتم إعادة خط الطيران المباشر ما بين مصر والهند، مما يزيد من حركة السياحة وتبادل الزيارات بين البلدين.