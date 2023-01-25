مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«اليوم»: زيارة الرئيس السيسى للهند تاريخية

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسى للهند هامة وتاريخية، حيث تم اختيار الزيارة فى صورة تكريم للرئيس السيسى كضيف شرف فى احتفال يوم الجمهورية، لافتا إلى أن اختيار الرئيس السيسى يعد تقديرا لدور مصر وحفظها على الأمن والسلم والعلاقات التاريخية الممتدة.





وأضاف "محمد حجازى" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، بدأت العلاقات بعد ثورة 1919 وتطورت العلاقة مع الرئيس جمال عبدالناصر لاستلهام مبادئ عدم الانحياز، مشيرا إلى أن هناك علاقة قائمة بين البلدين بحكمة وعمق يؤكدان دورهما فى الاستقرار الإقليمى، ويحترمان ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الهند حققت طفرة اقتصادية كبيرة، حيث تفوق على الاقتصاد البريطانى لتصبح الاقتصاد الثالث عالميا فى 2030.

وتابع محمد حجازى، أن الهند تملك تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الفضاء والنووية والهندسة الوراثية، ومن الممكن أن تستفيد مصر من هذه التكنولوجيا، لافتا إلى أن هناك استثمارات فى مصر بنحو 3 مليارات دولار، و7 مليارات دولار للتبادل التجارى.

وأكد محمد حجازى، أن الرئيس السيسى اليوم يلتقى بوفد من كبار الشركات ورجال الأعمال الهنود، موضحا أن مصر أصبحت منطقة جذب عالمية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة فى الهيدروجين الأخضر، حيث تقدمت الشركات الهندية للعمل فى هذا المجال، لافتا إلى أن الرئيس السيسى سيشارك فى 26 يناير باحتفالات الهند بحضور كتيبة من القوات المسلحة تؤكد قوة العلاقات ومتانتها.