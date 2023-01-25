قائمة فراعنة اليد لمواجهة السويد في ربع نهائي بطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 08:30 مساءً - أعلن الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة اللاعبين لمواجهة السويد، والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بربع نهائى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام السويد:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار

الظهير الأيسر: علي زين - حسن وليد قداح

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان – مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع - أحمد خيري

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل- محمد ممدوح هاشم

بينما شهدت القائمة استبعاد أحمد مؤمن صفا وشادى خليل ومحمد على.

ويسعى منتخب اليد إلى أن يحقق إنجازا قويا فى لقاء اليوم بدخول المربع الذهبى والتفوق على السويد مثلما نجح فى تحقيق الفوز فى آخر مواجهة جمعتهما فى أولمبياد طوكيو الأخيرة التى حصد خلالها الفراعنة المركز الرابع.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كـ ثانى المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.