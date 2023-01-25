السيسي: الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 08:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش وجوده في جمهورية الهند، أن تواجد الاستثمارات الهندية يأتي للاستفادة من البنية التحتية الحديثة بمصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية.

استقبلت دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في قصر راشتراباتي بهافان الجمهوري بنيودلهي، وذلك أثناء زيارته للهند.

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بنيودلهي، في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، بمشاركة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الهنود وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وكبرى الاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الهند، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.