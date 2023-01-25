بروتوكول تعاون بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى والزراعة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقّع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائى، من خلال توفير الخطط و البرامج والمشروعات القومية.





يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون بين الجهات المعنية لدعم وتطوير الزراعة كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة المصرية والاهتمام بالمزارع المصرى.

وقع البروتوكول ممثلا عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة ممثلا وزارة الزراعة.

وأكدت الدكتورة نهى طلعت على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف بضرورة بذل قصارى الجهود لدعم المزارع المصرى من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوى المزارع والزراعة المصرية، بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردنا والاستفادة القصوى من قدراتنا وإمكانياتنا، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس للتحالف فى مؤتمره الاول تضمنت ضرورة الاهتمام بكلا من المزارع والزراعة المصرية لما لها من أهمية خاصة للاقتصاد والدولة المصرية.

وأضافت نهى طلعت أن التحالف الوطنى فى إطار جهوده لدعم الزراعة المصرية أطلق مبادرة "ازرع"، فى شهر نوفمبر الماضى بهدف زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحسين مستوى الدخل لمئآت الآلاف من صغار المزارعين من خلال زيادة إنتاجهم بعد توفير تقاوى معتمدة عالية الجودة، كما تسعى المبادرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إهدارها مع زيادة قدرة صغار الفلاحين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

وأوضحت عبد القوى أن بروتكول التعاون يستهدف تنسيق كافة الجهود فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لضمان الأمن الغذائى لمصر ودعم وتنمية المزارع المصرى وبصفة خاصة صغار المزارعين، كما يتضمن قيام وزارة الزراعة بدعم دور التحالف فى المشاركة فى المشروعات والفاعليات المختلفة التى تنفذها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى والأمن الغذائى، وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ووضع نظم الإدارة المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائى فى المحافظات، من خلال إطلاق العديد من الفاعليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والعمل على إجراء برامج تدريبية لرفع الوعى والتدريب والإرشاد الزراعى للمزارعين وذلك فى إطار العديد من المجالات، وإطلاق قوافل بيطرية، ضمن القوافل الشاملة الخاصة بالتحالف بكافة المحافظات.

بينما، قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة حيث يشمل التعاون مع التحالف الوطنى كثير من المبادرات الزراعية وأيضا زيادة الوعى لدى المجتمع المدنى.

وأشاد القصير بتجمع كيانات التحالف الوطنى تحت مظلة واحدة، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون سوف تشمل التنمية الريفية وتحسين السلالات وتحديث نظم الرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

كما أضاف قائلًا: أن الوزارة ترحب دائما بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا على أن جميع إمكانيات الوزارة مسخرة لخدمة ودعم العمل الأهلى التنموى من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتحالف لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التى الإتفاق عليها.

‏وأكد "القصير" على أن قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وأن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة وكذلك المشروعات العملاقة التى تبناها الرئيس السيسى مكنت الدولة المصرية من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.