أسقف الجيزة يفتتح منتجع خدمى بمنطقة الحزام الأخضر

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة، بحضور كهنة الإيبارشية، اليوم الأربعاء، منتجع خدمى شامل تابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالدقى فى منطقة الحزام الأخضر.





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