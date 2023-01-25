عاجل- السيسى: الاستثمارات الهندية لديها فرصة للتواجد فى السوق المصرية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الجمهورية الهندية رحبت بالرئيس السيسى، معربة عن تقدير الهند لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشادت رئيسة الجمهورية الهندية بالتجربة التنموية الناجحة التى تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس فى جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدة حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى المجالات كافة من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن التقدير لحفاوة الاستقبال الهندى، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية الهندية التاريخية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى، فضلا عن تعظيم حجم الاستثمارات الهندية فى مصر.

وأكد الرئيس فى ذات السياق أن الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة فى مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصة فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدًا الترحيب الشعبى فى مصر بالتعاون مع الهند وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع كافة الملفات، وأشادت رئيسة الجمهورية الهندية فى هذا الإطار بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك دعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمى.