البابا تواضروس يعزى فى وفاة القمص فام الصموئيلى

جدة - نرمين السيد - ترهب الأب المتنيح فى 11 أبريل 1987، وسيم كاهنًا فى 11 يناير 2003، ونال رتبة القمصية فى 25 مايو 2014. أقيمت صلوات تجنيزه فى ديره، بحضور الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير، وكثير من الآباء الكهنة والرهبان وأسرته ومحبيه. قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمغاغة ولمجمع رهبان الدير، فى نياحة الأب المبارك الراهب القمص فام الصموئيلى ويلتمس عزاءً سمائيا لكل محبيه وعارفيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث فى مجمع الأبكار.

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