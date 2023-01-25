لأول مرة.. «حياة كريمة» تشارك بجناح خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - تشارك مؤسسة "حياة كريمة" لأول مرة بجناح خاص فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54، والمقرر إقامته فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية إلى جانب العديد من المؤسسات، والقطاعات الرسمية، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، فى دور الشراكات المؤسسية والمجتمعية.





وزار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء جناح مؤسسة حياة كريمة، خلال افتتاح فعاليات المعرض رسميًا اليوم، يرافقه فى الجولة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتعتزم المؤسسة من خلال الجناح الخاص بها تنظيم عدة فعاليات طوال أيام المعرض، تتضمن التعريف بالمشروع القومى "حياة كريمة"، واستضافة مجموعة من الأطفال من قرى مبادرة" حياة كريمة" لتعريفهم بالدور الذى تقوم به حياة كريمة، وتشجيعهم وحثهم على أهمية القراءة، فضلًا عن عرض المنتجات والمشغولات اليدوية للسيدات من قرى حياة كريمة لمساعدتهن فى تسويق المنتجات والمساعدة فى تطوير المشروع وتطوير عملهن، كما تتضمن الفعاليات بعض الزيارات من سفراء حياة كريمة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة قد شاركت بندوة بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب العام الماضى فى دورته الـ53، بهدف تسليط الضوء على محور بناء الإنسان مع إبراز محور البنية التحتية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار: على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، وتُقام فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الأطفال.