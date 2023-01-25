العيد 71.. 4 حكايات من دفتر شهداء الشرطة (Cross Media)

جدة - نرمين السيد - لكل شهيد قصة تستحق أن تُروى، وبرغم مرور السنوات إلا أنها لا تزال حاضرة فى الأذهان، ومنذ موقعة قسم الإسماعيلية 1952، التى أصبحت ذكراها بعد ذلك عيدا للشرطة، والتى راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية، وإلى اليوم، لم تتوقف بطولات رجال الشرطة من المجندين إلى أعلى الرتب.





إعداد: محمد رضوان وأحمد أبو السعود وميرهان أبو العينين وحسن الأسيوطى ومن مكافحة الجرائم والخارجين عن القانون، إلى مكافحة الإرهاب لإعادة الأمن، لن يُغلق كتاب التاريخ صفحاته، ليسطر يوما بعد يوما، قصة جديدة، وسيرة خالدة. فى هذا الملف، يلتقى موقع "دوت الخليج" أسر 4 شهداء من 4 محافظات مختلفة، ليسرد قصصهم وبطولاتهم. لقراءة الملف بتقنية (Cross Media) اضغط على الرابط التالى

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