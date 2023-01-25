محمد صلاح يروج للكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 07:32 مساءً - حرص النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الترويج للكرة الرسمية، لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقرر إقامتها الصيف الحالى فى كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وتنطلق منافسات كأس العالم للسيدات، خلال الفترة من 10 يوليو حتى 20 أغسطس المقبل، فى كل من أستراليا ونيوزيلندا.

ونشر النجم المصرى محمد صلاح، صورة عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، مع الكرة الرسمية لمونديال السيدات 2023، والتى يطلق عليها أسم "OCEAUNZ".

وتشهد النسخة المقبلة لكأس العالم للسيدات، مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 24 منتخبا فى النسخ الماضية.

محمد صلاح مع الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات

وفى سياق مختلف، ذكر موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي، أن كلوب غير مقتنع تمامًا بأداء صلاح هذا الموسم، والنادى سينظر فى إمكانية بيع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، مقابل ما لا يقل عن 70 مليون إسترليني.

وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن يكون باريس سان جيرمان مهتمًا باللاعب المصرى، الذى سجل 7 أهداف في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

ولفت التقرير إلى أنه فى حال بيع صلاح قبل الموسم المقبل، فإن كلوب سيحاول التعاقد مع فيديريكو كييزا من يوفنتوس بديلا له، وهو اللاعب الذى تقدر قيمته بـ53 مليون إسترليني.