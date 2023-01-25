رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتنمية الصادرات المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 07:31 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة/ أمانى الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما يحظى به ملف الصادرات من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته المستمرة بتقديم المزيد من الدعم والمساندة لقطاع المصدرين، وصولا لتحقيق المستهدفات من هذا القطاع، وبما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات، وتطويرها وذلك بما يتواكب مع اهتمام الدولة بهذا القطاع، لافتا إلى ضرورة صياغة الأولويات فى إطار ما سيتم من تعديلات على المنظومة الحالية، مؤكداً أهمية صرف دعم الصادرات، والمبالغ المخصصة فى هذا الصدد، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك تحفيزاً لمزيد من الإنتاج، وجهود التوسع فى الصناعات المختلفة، وتصديرها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود دعم وتنمية الصادرات، وذلك بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية فى مختلف المجالات، وكذا تعزيز النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية المستهدفة.

ولفت السفير نادر سعد، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية زيادة نسبة المكون المحلى فى العديد من الصناعات، وفتح المجال لفرص الاستثمارات فى إنتاج المكونات والمدخلات المطلوبة لقطاع الصناعة المصرية، وكذا الاهتمام بمجال الصناعات التكنولوجية.