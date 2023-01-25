قطع المياه عن مصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 06:30 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن مناطق (شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته –منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الاتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته) بمنطقة مصر الجديدة، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة الموافق 27-1-2023 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى السبت الموافق 28-1-2023، نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد برافع مياه الزيتون.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، لافتة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.