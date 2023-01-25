رئيس هيئة المحطات النووية يتابع سير العمل بموقع الضبعة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 06:30 مساءً - تفقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور الكسندر كورتشاجن النائب الأول لرئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات التابعة لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، سير العمل موقع إنشاءات الضبعة.

وضم الوفد قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وقيادات شركة أتوم ستروى إكسبورت وقيادات معهد التصميم الروسى للمشروع، وكذلك المتخصصين من فريق المشروع من هيئة المحطات النووية والقسم الهندسى والإنشائى من شركة أتوم ستروى إكسبورت.

وتفقد الوفد كل من الرصيف البحرى التخصصى بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات المشروع والأماكن المجهزة لتخزين المعدات الثقيلة للمشروع وموقع إنشاءات وحدات محطة الضبعة النووية ومرافق قاعدة الإنشاءات والتركيبات، وقد قام المختصون عند كل نقطه بتقديم تقرير تفصيلى عن حجم الانجازات المحققة ومخطط عام 2023.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية: ”إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية هو تجسيد لحلم وإرادة الشعب المصرى نحو امتلاك الطاقة النووية السلمية"، مؤكدا على ثقته واعتزازه بأداء فريق العمل المصرى - الروسى، وأشاد بقدرة الفريق على التعامل مع جميع المهام المحددة بكل حرفية وبأعلى معايير الأمان والجودة، وشدد على ثقته فى تحقيق المستهدف وفق المخططات الزمنية، وأشاد بحجم الإنجاز المحقق، مؤكدا على أهمية التغلب على التحديات لتحقيق أهداف 2023.

وقال الدكتور ألكسندر كورتشاجين: "نعمل مع شركائنا المصريين بحرفية عالية نحو إنجاز المهام المحددة، وتعمل فرق أتوم ستروى إكسبورت وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشكل متناغم وديناميكى فى جميع مجالات تنفيذ المشروع ويتم العمل بوتيرة جيدة. وسيشهد عام 2023 حجم أعمال ضخم على مسار تنفيذ المشروع والذى نستعد له بكل المسئولية".

الجدير بالذكر أنه تأتى هذه الزيارات فى اطار متابعة سير الاعمال على ارض الواقع وتذليل العقبات امام فرق العمل لتحقيق تنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية والتغلب على التحديات.