أخبار مصرية

وزير الصحة: تحصين 40 مليون مواطن ضد كورونا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 06:29 مساءً - كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن عدد مُتلقي لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية حتى يناير الجاري، بلغ 40.179.892 شخص.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، حيث عرض وزير الصحة ، تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر.
وانتقل وزير الصحة بعد ذلك إلى عرض الموقف الحالي لحركة الإشغال بالمستشفيات، لافتا إلى أن عدد الأسرّة الشاغرة بالمستشفيات تمثل 60% من إجمالي عدد الأسرّة الكلية، بينما يمثل عدد الأسرّة الشاغرة بغرف الرعاية المركزة 36% من إجمالي عدد أسرّة الرعاية الكلية، أما أجهزة التنفس الصناعي المتاحة فتمثل 72% من إجمالي الأجهزة الكلية على مستوى الجمهورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

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