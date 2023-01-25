سويلم يلتقى رئيس جمهورية جنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 05:29 مساءً - ** نقل رسالة من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى لفخامة رئيس جمهورية جنوب السودان

- التأكيد على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية على كافة الأصعدة

- تأييد مصر للإتفاق المنشط بين جميع الأطراف الجنوب سودانية ليكون أساساً لمرحلة جديدة من السلام والإستقرار في جنوب السودان

- مصر ترحب بتوافق القوي السياسية بجنوب السودان حول تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين

- مصر تدعم كافة الإجراءات الساعية لإحياء السلم والأمن والاستقرار بجنوب السودان تأسيساً على أنه جزء من أمن وإستقرار مصر والمنطقة

الدكتور سويلم :

- التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان

- الحرص على تنفيذ مشروعات تنموية تحوز على إهتمام دولة جنوب السودان لتنضم للمشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية

- أهمية إستمرار الدعم السياسي والحكومي لهذه المشروعات لتحقيق آمال وطموحات شعب جنوب السودان

- حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي ، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة جنوب السودان

- أهمية فتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية

- نأمل في مشاركة جنوب السودان بالمبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي ستُسهم في التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ بجنوب السودان

- إستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف

إستقبل فخامة السيد/ سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وذلك بحضور السيد السفير/ معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته وتقديره للقاء السيد رئيس جمهورية جنوب السودان ، ناقلاً لسيادته رسالة من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية على كافة الأصعدة ، ومشيراً لتأييد مصر للإتفاق المنشط بين جميع الأطراف الجنوب سودانية ، ليكون أساساً لمرحلة جديدة من السلام والإستقرار في جنوب السودان ، وترحيب مصر بتوافق القوي السياسية بجنوب السودان حول تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين ، والتأكيد على دعم مصر لكافة الإجراءات الساعية لإحياء السلم والأمن والإستقرار بجنوب السودان تأسيساً على أنه جزء من أمن وإستقرار مصر والمنطقة .

وأكد الدكتور سويلم لفخامة رئيس جمهورية جنوب السودان على حرص وزارة الموارد المائية والري المصرية على تنفيذ المشروعات التنموية التي تحوز على إهتمام دولة جنوب السودان الشقيقة لتنضم لقائمة المشروعات التنموية المشتركة التي تم تنفيذها خلال السنوات الطويلة الماضية والتي تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، خاصة تلك المشروعات التي تُساهم في الحد من مخاطر الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية ، وأهمية إستمرار الدعم السياسي والحكومي لهذه المشروعات لخدمة شعب جنوب السودان وتحقيق آماله وطموحاته .

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين ، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة جنوب السودان ، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية .

وأشار الدكتور سويلم خلال لقاءه مع فخامة السيد/ رئيس جمهورية جنوب السودان لقيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابقCOP27 بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ، هذه المبادرة التي تُعد نقطة البداية لإتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ، معرباً عن أمله في مشاركة جمهورية جنوب السودان في هذه المبادرة الهامة والتي ستُساهم بلا شك في التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ في جنوب السودان .

وأكد سيادته على إستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف ، مشيراً لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة ، وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، مؤكداً أن المركز الإقليمي للتدريب سيصبح مركزاً هاماً لتدريب الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .