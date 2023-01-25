جدة - نرمين السيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، عن سعادتها بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، مشيدة بالدور المؤثر والإنسانى الذى يقوم به المستشفى فى تخفيف الألم عن أبنائنا.





وذكرت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التى شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة فى هذا الصرح العالمى على أرض مصر، والذى يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن". واختتمت بقولها: "تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى، لدورهم المؤثر والإنسانى فى تخفيف الألم عن أبنائنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.