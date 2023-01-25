محافظ القاهرة يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة الـ 71

جدة - نرمين السيد - زار خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، مبنى مديرية أمن القاهرة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة التقى خلالها باللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.





حضر اللقاء نواب المحافظ للمناطق الشرقية والجنوبية والشمالية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة. وأعرب محافظ القاهرة عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة، خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى فى كل المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن ومكافحة الإرهاب وملاحقة الفساد واستئصاله وعودة الانضباط للشارع، وفرض هيبة القانون مشيدا بدور جهاز الشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية والتصدى بكل حسم لكل محاولات النيل من أمن الوطن. وأثنى محافظ القاهرة على ما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات وأرواح الشهداء الذكية من اجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتقديره الكامل لصمود وتماسك أسر الشهداء وأبنائهم الكرام، مؤكدا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية ومعنى العطاء وعمق الانتماء فى سبيل رفعة الوطن الغالى.

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