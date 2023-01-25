بمناسبة عيد الشرطة الـ71.. «الداخلية» تقيم احتفالية لأسر الشهداء والمصابين

جدة - نرمين السيد - أقامت مديريات الأمن احتفاليات لعدد من أسر الشهداء والمصابين لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، وذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71، تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة والمصابين تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن. وتم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية، التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان. ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفاليات، والتى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

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