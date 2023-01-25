الداخلية توزع الورود والشيكولاتة على قائدى السيارات بمناسبة عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - وزعت الإدارة العامة للمرور، الورود والشيكولاتة على قائدى السيارات على الطرق والمحاور التابعة للإدارة احتفالا بعيد الشرطة.



جدة - نرمين السيد - وزعت الإدارة العامة للمرور، الورود والشيكولاتة على قائدى السيارات على الطرق والمحاور التابعة للإدارة احتفالا بعيد الشرطة. جاء ذلك فى إطار توجيهات الوزير خلال عيد الشرطة الـ71 بالمشاركة المجتمعية.

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