وزير الصحة: استلام مليون جرعة من لقاح فايزر المعدل خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - وشرح وزير الصحة والسكان تطورات الموقف الوبائى العالمى لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تناقصت أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوع من 9 إلى 15 يناير الجارى بنسبة 9%، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، بينما تناقصت أعداد حالات الإصابة فى جميع مناطق العالم ما عدا منطقة شرق المتوسط.

وعلى الصعيد المحلى، كشف وزير الصحة عن زيادة فى حالات الإصابة، التى تم الإبلاغ عنها، إلى 100 حالة فى الأسبوع الثالث من العام الجارى مقارنة بـ 79 حالة أبلغ عنها فى الأسبوع السابق عليه، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ27%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات أعدت طبقا للبرنامج القومى الإلكترونى لترصد الأمراض المعدية NEDSS من عدد 542 مستشفى.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن نسبة الإيجابية فى العينات التى تم تحليلها بالمعامل المركزية ومعامل المحافظات تراجعت إلى 4.3% من إجمالى العينات التى تم تحليلها لفيروس "كورونا" فى الأسبوع الثالث من العام الجارى المنتهى فى 21 يناير الجارى، وذلك مقارنة بـ4.8% خلال الأسبوع السابق عليه.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف الوبائى العالمى لمرض "جدرى القردة" حتى يوم 19 يناير الجارى، موضحا أن إجمالى عدد الإصابات عالميا بلغت 84916 حالة، و81 حالة وفاة، أما محليا فقد تم الاشتباه فى 15 حالة، تم التأكد من إيجابية 4 حالات منها، وظهرت الحالات الأربعة خلال الفترة من 7 سبتمبر 2022 حتى 11 ديسمبر 2022، وتم شفاؤهم.

وانتقل وزير الصحة بعد ذلك إلى عرض الموقف الحالى لحركة الإشغال بالمستشفيات، لافتا إلى أن عدد الأسرة الشاغرة بالمستشفيات تمثل 60% من إجمالى عدد الأسرة الكلية، بينما يمثل عدد الأسرة الشاغرة بغرف الرعاية المركزة 36% من إجمالى عدد أسرة الرعاية الكلية، أما أجهزة التنفس الصناعى المتاحة فتمثل 72% من إجمالى الأجهزة الكلية على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير أعداد متلقى لقاح "كورونا" على مستوى الجمهورية حتى يناير الجارى، حيث بلغ إجمالى المحصنين بالكامل 40.179.892 محصن، مضيفا أنه من المقرر استلام شحنة لقاحات جديدة خلال أسبوعين تحتوى على مليون جرعة من إجمالى 3 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" المعدل ليوفر الحماية من متحور "أوميكرون".