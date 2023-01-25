جمهورية حقوق الإنسان.. أطفال مصر فى أمان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وعملت الدولة على تنظيم فعاليات للتوعية بمخاطر عمل الطفل، مع توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمستهدفين، وإقامة ورشة تدريبية للحماية من الاتجار بالبشر. واستهدفت الورش توعية الرائدات بالعنف ضد المرأة، وتدشين حملات تحت عنوان "احميها من الختان"، وتم التأكيد على مجابهة جريمة ختان الإناث.

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