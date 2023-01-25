مدبولى: مشاركة الرئيس فى احتفالات يوم الجمهورية بالهند تعزز مكانة مصر

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى استهله بتقديم التهنئة إلى جموع المصريين ورجال الشرطة ووزير الداخلية بمناسبة عيدهم 71.





وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة المصرية، فى حفظ الأمن والأمان، والتقدير الكامل لتضحياتهم الباسلة مع أشقائهم فى القوات المسلحة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة الهند الصديقة، فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجالات التعاون الاقتصادى، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس كضيف رئيسى فى احتفالات يوم الجمهورية الهندية تعزز مكانة مصر وثقلها المؤثر فى الدوائر الاقليمية والعالمية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن قمة أبوظبى، التى شارك فيها الرئيس السيسى، منذ أيام، كانت دليلا جديدا على حرص الزعماء العرب على التشاور وتنسيق الرؤى فيما بينهم، من منطلق القناعة بأن التأثيرات الاقليمية والعالمية تعد تحديات مشتركة، تتقاسمها البلدان، والتعاون أساس عبور الأزمات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الملف الاقتصادى، حيث جدد التأكيد على أن الموازنة الجديدة التى تم إعدداها حاليا، تضع بند الحماية الإجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لاسيما للفئات الأكثر احتياجا، فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى اهتمام الدولة بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة، لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتا فى هذا الصدد إلى بدء معارض أهلا رمضان هذا الشهر فى موعد مبكر.