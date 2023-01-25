الجيزة تضبط مخزن لانشون ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية بـ6 أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على مسؤولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار متابعة الأسواق وتكثيف الرقابة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، لضبط أى مخالفات خاصة بتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية وحجب للسلع الخاصة بمنظومة الدعم.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على أن المحافظة لن تدخر جهدا فى الكشف عن أى ممارسات من شأنه تهديد الأمن الغذائى للمواطنين بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات فى هذا الشأن. وتنفيذاً لتوجيهات أحمد راشد، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى من ضبط مخزن يتبع أحد مصانع اللحوم بمدينة 6 أكتوبر وذلك لتخزينه كمية قدرها 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء صلاحيتها والتى كانت معدة للتداول بالأسواق. وعلى الفور تم غلق وتشميع المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المالكة له ومصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم بشأنها.

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