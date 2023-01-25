رئيس الوزراء: مشاركة الرئيس السيسي باحتفال يوم جمهورية الهند تعزيز لمكانة مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 03:33 مساءً - مدبولي يؤكد اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي استهله بتقديم التهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وكذا تقديم التهنئة إلى السيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، معرباً عن اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة المصرية، في حفظ الأمن والأمان، والتقدير الكامل لتضحياتهم الباسلة مع أشقائهم في القوات المسلحة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.

وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الهند الصديقة، في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن مشاركة الرئيس كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندية تعزز مكانة مصر وثقلها المؤثر في الدوائر الاقليمية والعالمية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن قمة أبوظبي، التى شارك فيها الرئيس السيسى، منذ أيام، كانت دليلاً جديداً على حرص الزعماء العرب على التشاور وتنسيق الرؤى فيما بينهم، من منطلق القناعة بأن التأثيرات الاقليمية والعالمية تعد تحديات مشتركة، تتقاسمها البلدان، والتعاون أساس عبور الأزمات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، حيث جدد التأكيد على أن الموازنة الجديدة التي تم إعدداها حالياً، تضع بند الحماية الإجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لاسيما للفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الدولة بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة، لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتاً في هذا الصدد إلى بدء معارض أهلاً رمضان هذا الشهر في موعد مبكر.