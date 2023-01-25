رئيس الرعاية الصحية يبحث مع السفير الفرنسي التعاون لنقل الخبرات الفرنسية لتقديم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 03:33 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع السفير الفرنسي سبل تعزيز التعاون مع شركات التأمين الطبي الفرنسية في مجال السياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع السفير الفرنسي زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر .. ويؤكد: التأمين الصحي الشامل أتاح فرصًا واعدة للاستثمار

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن جهود الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود الدولة المصرية بمشروع التأمين الصحي الشامل .. ويؤكد أهمية تعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك لاستكمال المشروع

السفير الفرنسي لدى مصر: جهود مصرية أدت لتغيرات إيجابية في مجالات الرعاية الصحية .. ويؤكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في شتى المجالات

الوكالة الفرنسية للتنمية تشيد بنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل .. وتؤكد استمرار دعم عمليات الإصلاح الصحي في مصر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السفير مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر، ورومان جيزارد، المدير القُطري للأعمال في فرنسا، وإيلودي مونتداجو، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، وهنا الجوهري، المستشار التجاري الأول لدى وكالة بيزنس فرانس، وسارة جيكويل، رئيس البنية التحتية والتنمية المستدامة والمديرية العامة للمالية، وذلك بمقر السفارة الفرنسية في مصر.

واستهل الدكتور أحمد السبكي، اللقاء بتوجيه الشكر للسفير الفرنسي على الدعم الكامل الذي تقدمه دولة فرنسا ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مصر في مجال الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنها ستظل شريكًا أساسيًا لمصر في تقديم خبراتها بمجال تطوير منظومة الرعاية الصحية، والتحول الرقمي للخدمات.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في قطاع الرعاية الصحية واستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من فرنسا في نقل الخبرات لتطوير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الاستفادة من الخبرات الفرنسية في المحاور التنموية التي يتم تنفيذها بالهيئة، كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون مع شركات التأمين الطبي الفرنسية في مجال السياحة العلاجية، ودعم خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات، وتجهيزاتها حسب المعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا لنقل الخبرات لدعم مصر في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وأهمها في مجال الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك تطوير التعاون المشترك من خلال التشجيع على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، في ضوء الفرص الواعدة التي تتيحها منظومة التأمين الصحي الشامل في مجال الرعاية الصحية بمصر.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي، حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، وأهمها تطوير منظومة الرعاية الصحية، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر في شتى مجالات الرعاية الصحية وإنجاز العديد من التغيرات الإيجابية والنجاحات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان إرساء نظام رعاية صحية قوي وفعال ومرن ومستدام، ويحقق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

كما أشادت الوكالة الفرنسية للتنمية، بنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدة استمرار دعم عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.