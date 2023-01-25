جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، زلزالا، بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق 54 كم.



جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، زلزالا، بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق 54 كم. وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى بيان صحفى، أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أى خسائر أو إصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوة 6 درجات.. زلزال على بعد 502 كم من السواحل المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.