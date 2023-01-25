جدة - نرمين السيد - يحول التطبيق الاستفسارات والشكاوى لشركات التوزيع المسؤولة، ويعمل على سرعة الحل أو الرد على الاستفسارات. كما يمكن التطبيق أصحاب الهمم من ممارسة حياتهم باستقلالية، وتتعاون فيه وزارتا الاتصالات والكهرباء، ويمكن تحميله من متجر تطبيقات "جوجل بلاى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق «واصل» يقدم خدمات الكهرباء إلكترونيا لذوى الهمم (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.