” القوى العاملة ”: مبادرة ” سلامتك ..تهمنا ” بالدقهلية لنشر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن استكمال فعاليات "مبادرة سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت ، بالتنسيق مع مستشفى الجهاز الهضمي بالمنصورة ، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا " والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطبيق إشتراطاتها داخل المنشآت العاملة في المحافظات .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية في تقريره ، أن الوزارة تتبني عددا من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة كما قدم الشكر والتقدير لمستشفى الجهاز الهضمي بالمنصورة لإستضافتها للمبادرة تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وأشار مدير المديرية إلي أن المبادرة تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذا" لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ، وحضر الندوة المهندسة مي محمد السيد الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، والمهندسة أسماء بدران ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومدير مكتب الأمن الصناعي بالمنصورة .