محمد عباس حلمى يهنئ مصر للطيران بتجديد اعتماد شهادة «IOSA»

جدة - نرمين السيد - وقال عباس "أتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بمناسبة تجديد اعتماد شهادة «IOSA» الدولية للسلامة والجودة دون أية ملاحظات أو نقاط عدم تطابق".

وأضاف وزير الطيران "أتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة الوطنية على أدائهم المتميز وإخلاصهم فى عملهم حيث كان لهم دور رئيسى فى تجديد اعتماد هذه الشهادة الدولية بما يليق بمكانة مصر للطيران، ويؤكد أن قطاع الطيران المدنى المصرى يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الخطط والأهداف الطموحة بفضل سواعد أبنائه المخلصين".

وأكد عباس أن نجاح مصر الطيران فى تجديد اعتماد شهادة "IOSA" الدولية يعد إنجازا مهما لقطاع الطيران المدنى للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى المستويات والمعايير الدولية فى مجال السلامة والجودة الشاملة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائها متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات للشركة الوطنية والحفاظ على مكانة هذا المرفق الحيوى الهام.