هدية من مصر.. وزير الرى الجنوب سودانى يشكر القاهرة على محطة مياه جبل ليمون

جدة - نرمين السيد - افتتح هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، محطة مياه الشرب الجوفية فى المنطقة السكنية بجبل ليمون (أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا) وسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين بالحى.





وفى كلمته بالاحتفالية، أعرب الدكتور هانى سويلم عن سعادته بالتواجد وسط أهالى دولة جنوب السودان الشقيقة والاحتفال معهم بإطلاق المياه من محطة مياه الشرب المهداه من الشعب المصرى للشعب الجنوب سودانى الشقيق، والتى تحمل الخير والتنمية للمواطنين بالمنطقة حيث تخدم ما يقرب من 2000 نسمة، معربا عن سعادته الشخصية برؤية تأثير المحطة على المواطنين.

وأشار إلى انتهاء مصر من تنفيذ (20) محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق استدامة تشغيلها وتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسمة، بالإضافة لتنفيذ العديد من مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجارى المائية من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة ، وذلك فى إطار دعم مصر الدائم لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف المجالات.

وأكد سويلم، أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة وعلى مدى سنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، ومؤكداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التنمية فى مختلف ولايات جنوب السودان الشقيق.

وأشاد الدكتور سويلم بذكرى مناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى الجنوب سودانى الراحل، ودوره البارز فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى.

وفى كلمته عبر بال ماى دينج عن سعادته بزيارة الدكتور سويلم، ومعربا عن شكره لجمهورية مصر العربية لما تقدمه من دعم لجمهورية جنوب السودان خاصة فى مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، مما يُسهم فى استقرار المواطنين والحد من الصراعات.