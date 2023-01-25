حزمة حماية اجتماعية إضافية لتخفيف أثر التضخم العالمى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - خصصت الدولة، 67,3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، طبقت من شهر نوفمبر 2022 بغرض التخفيف من آثار الموجة التضخمية الذى يشهدها العالم منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية على المواطنين.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية لتخفيف أثر التضخم العالمى. الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية والبالغ عددهم 4 مليون و600 ألف شخص، وبموجب هذه العلاوة الدائمة يرتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام من 2700 جنيه الى 3000، كما تتضمن الحزمة أيضا إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

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