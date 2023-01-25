القوى العاملة: ختام 3 دورات تدريبية على التفصيل والخياطة واللغات ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن ختام الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ30 متدربة، فضلا عن البرنامج التدريبى على اللغات لـ 12 متدربا، والتى إنعقدت بمركز التدريب المهنى بديوان عام المديرية وذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب المهنى 2022 / 2023.





وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة، أن المديرية أهتمت بشكل خاص بعملية التدريب المهنى وتوفير برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة وفقا لمتطلبات سوق العمل بالمحافظة لتأهيل الشباب وتجهيزهم للعمل فى منشىت القطاع الخاص والاستثمارى. وأشاد مدير المديرية بمدى الحرفية والمهنية التى يتمتع بها المتدربات والمتدربين فضلا عن مخرجات التدريب وتميزها لمتدربات قسم التفصيل والخياطة وإجادة اللغة الإنجليزية من متدربى اللغات، داعيا الشباب من راغبى التدريب الالتحاق بالبرامج التى تقدمها المديرية عن طريق التسجيل بإدارة بحوث العمالة والتدريب. حضر فعاليات ختام الدورات التدريبية محمود السقا وكيل المديرية، ومنار العوضى مدير إدارة التدريب المهنى.

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