”القوى العاملة”:ختام فعاليات 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والخياطة و اللغات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 01:27 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن ختام الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد ٣٠ متدربة، فضلاً عن البرنامج التدريبي على اللغات لعدد ( ١٢ ) متدرباً ، والتي إنعقدت بمركز التدريب المهني بديوان عام المديرية وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب المهني ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

وأوضح الأستاذ عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن المديرية أهتمت بشكل خاص بعملية التدريب المهنى وتوفير برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظة لتأهيل الشباب وتجهيزهم للعمل في منشىت القطاع الخاص والإستثمارى .

وأشاد مدير المديرية بمدى الحرفية والمهنية التي يتمتع بها المتدربات والمتدربين فضلاً عن مخرجات التدريب وتميزها لمتدربات قسم التفصيل و الخياطة وإجادة اللغة الإنجليزية من متدربى اللغات ، داعياً الشباب من راغبى التدريب الالتحاق بالبرامج التى تقدمها المديرية عن طريق التسجيل بإدارة بحوث العمالة والتدريب...حضر فعاليات ختام الدورات التدريبية محمود السقا وكيل المديرية ، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني .