رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 01:27 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وهيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، وأمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة.

ورحب رئيس الوزراء بالمُشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، من مصر ومختلف بلدان العالم، موجهاً تحية خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف هذه الدورة، لافتاً إلى الروابط الأخوية القوية والعلاقات الثنائية المُمتدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم كي يقام بشكل سنوي، لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية، من خلال الإسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير.

من جانبها، توجهت وزيرة الثقافة بالشكر للرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للمعرض، كما أعربت عن تقديرها لرئيس الوزراء لحضور افتتاح هذه الدورة، بما يُجسد مساندة الدولة لهذا المحفل الثقافي العربي الأبرز، الذي يجمع المثقفين والقراء، ويشكل ركيزة لقوة مصر الناعمة.

وعقب الافتتاح، تجول رئيس الوزراء في أروقة المعرض، متفقداً عدداً من الأجنحة للمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، ومطلعاً على ما يقدمه المعرض في دورته الحالية، حيث أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أن هذه النسخة تشهد تواجد 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، ومشاركة 53 دولة، منها دول تُشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان، لافتة إلى أنه تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة تحت شعار "الأردن حضارة الماضي.. وإبداع المستقبل"، كما تم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" شخصية المعرض، والكاتب "كامل كيلاني" شخصية معرض كتاب الأطفال.

واستهل رئيس الوزراء تفقده للمعرض، بمشاهدة عرض افتراضي من خلال الشاشات التفاعلية حول الدورة الحالية للمعرض، وعقب ذلك تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يتضمنه من كتب وإصدارات خاصة بالهيئة، وبخاصة إصدارات صلاح جاهين، ثم تفقد جناح مؤسسة "حياة كريمة" المصمم على شكل منزل ريفي ذي ألوان زاهية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الدفاع والأنشطة التي يتخللها، واستمع لشرح من ممثلي الوزارة حول أبرز المعارك والانتصارات العسكرية المصرية، وشخصية الجناح هو المشير أحمد إسماعيل، أحد أعظم قادة حرب أكتوبر المجيدة، وفي أثناء تواجده تفقد مدبولي عددا من المطبوعات المتعلقة بالمجال العسكري في مختلف أفرع القوات المسلحة، وكذا دور نظم المعلومات ومعاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة في خدمة المواطنين والمصريين، وأشاد رئيس الوزراء بالجناح ومحتوياته وقدم التحية لأسر الشهداء وأبنائهم.

ثم توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد عدد من الأجنحة الأخرى، في مقدمتها جناح وزارة الداخلية، الذي يأتي تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة، واستمع لما قدمه ممثلو الوزارة حول الخدمات الشرطية التي يتم تقديمها للمواطنين وكذا خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقدمة، والإصدارات الخاصة بأكاديمية الشرطة، وذلك من خلال شاشات تفاعلية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى جناح المملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف المعرض لهذا العام، واستمع لمداخلة من هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، وذلك بحضور السفير الأردني بمصر، حول الحركة الثقافية بالأردن والإصدارات الخاصة المعروضة لدور النشر الأردنية المشاركة بالمعرض، وبعض الإصدارات التي تعكس عمق الثقافة الأردنية في المجالات الأدبية والفكرية، كما يتزين الجناح بصور أبرز الكتاب والمفكرين الأردنيين المساهمين بقوة في الحركة الفكرية والأدبية الثقافية العربية، بمصاحبة الأناشيد التي تعكس الثقافة والتراث والتاريخ الأردني، والهوية الأردنية.

كما تفقد رئيس الوزراء الإصدارات بجناح المركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وأكاديمية الفنون.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي جناح هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واستمع لعدة عروض على الشاشات التفاعلية بهذه الأجنحة، وبعض المطبوعات التي تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتمحور حول الشفافية والنزاهة والمشاركة، وكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجناح هيئة الرقابة الإدارية، وكتب مدبولي كلمة في سجل الزائرين قائلا: " أسعدني المرور على جناح هيئة الرقابة الإدارية أثناء افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 54، حيث تعزز تلك المشاركة جهود الدولة المصرية للتصدي للفساد ومنعه، من خلال نشر الوعي بين المواطنين من جمهور المعرض لخلق ثقافة مجتمعية ضد الفساد .. متمنيا لكم كل التوفيق".

وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء في أروقة المعرض كذلك المرور على الجانب المجهز لاستقبال ذوي الهمم في معظم أجنحة المعرض.

كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولي من جناح دولة الإمارات العربية الشقيقة بعض الإصدارات التي تعكس عمق الروابط والثقافة الإماراتية المصرية، ونقل مسئولو جناح إمارة الشارقة تحيات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي المحب لمصر وللثقافة المصرية للسيد الرئيس وللحكومة المصرية، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء بتقديم الشكر والتقدير، كما تلقى مدبولي بعض الكتب التذكارية من الجناح الصومالي، والتي تعكس الروابط الصومالية المصرية، وفي جناح جامعة السلطان قابوس، تلقى رئيس الوزراء عددا من الإصدارات التي تعبر عن الحضارة العُمانية، كما استوقف رئيس الوزراء، أحد القائمين على جناح الناشرين العرب، وأهداه عددا من الكتب، وتمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة باتحاد الناشرين.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح عدد من المؤسسات الصحفية القومية، من بينها مؤسسة الأهرام، ودار المعارف، ودار التحرير، ودار أخبار اليوم، وغيرها، كما تفقد جناح وزارة الشباب والرياضة، واستمع لشرح حول دور الوزارة في تمكين الشباب وتمكين النشء والشباب.

إلى جانب ذلك، تفقد رئيس الوزراء جناح كل من هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، والجناح الخاص بمكتبة الإسكندرية، وكذا جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وفي أثناء تفقده جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شاهد مدبولي عددا من المؤشرات الاقتصادية عن طريق الشاشات التفاعلية، وشرح رئيس الجهاز عددا من تلك المؤشرات ، وفيما يخص جناح حلايب وشلاتين ، تم استعراض عدد من الصناعات اليدوية التي تعبر عن التراث المصري، وتفقد رئيس الوزراء أيضا جناح وزارة السياحة والآثار.

وبالنسبة لجناح وزارة التنمية المحلية، استعرض اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية مبادرة " أيادي مصرية" والتي تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى، موضحا أن المبادرة تتمثل في منصة أطلقتها الوزارة لدعم مشروعات الحرف اليدوية برعاية منظمة الغذاء العالمية، وهي منصة تجارة وتسويق إلكتروني لعرض وتسويق وبيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية المصرية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الأزهر الشريف، واستمع لعدد من القائمين على الجناح، ودور مؤسسة الأزهر في التنوير والتثقيف، ونشر الوعي الديني.

وخلال تجوله بأروقة المعرض، تعرف رئيس الوزراء على الأنشطة الثقافية والفكرية التي يقدمها المعرض هذا العام، حيث استعرضت الوزيرة جانباً من "البرنامج الثقافي" للمعرض، موضحة أنه سيتضمن نحو 500 فعالية مميزة تعبر عن شعار المعرض، "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، ليكون النشاط مُرسخًا لثقافة القراءة وجامعًا لجوانب الإبداع المصري، مضيفة أن "البرنامج المهني" لهذه الدورة، يشهد استحداث محاور جديدة تتوافق مع استراتيجيات الجمهورية الجديدة، أبرزها عقد مؤتمر حول الملكية الفكرية وحماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، والتي تهدف إلى ترسيخ دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية، كركيزة رئيسية لحماية الإبداع.

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على أبرز المبادرات المشاركة في الدورة الحالية للمعرض، حيث أكدت وزيرة الثقافة أن النسخة الحالية تشهد مشاركة المبادرة الوطنية "دويّ" لتمكين الفتيات التي ترعاها السيدة/ انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة لمشاركة كل من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة "ريحانة" بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن مشروع "وعي" مع دار الإفتاء المصرية لمواجهة التطرف، وإصدار 150 عنوانًا من مشروع "رؤية- رؤية للنشء" مع وزارة الأوقاف.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة باسم "الثقافة والفن للجميع"، لطرح إصدارات بأسعار مخفضة لتشجيع زوار المعرض على القراءة، مع منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولاً مجانيًا، وتقديم تيسيرات لذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة خاصة تستهدف الأطفال والنشء، لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، في إطار اهتمام الدولة بتنمية مواهب الأطفال، وزيادة الوعي الثقافي لديهم، مع تطوير المنصة الرقمية للمعرض للتيسير على القراء والمثقفين من جمهور المعرض، والتوسع في خدمات التحول الرقمي.