حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 01:27 مساءً - أعلن الفريق مهندس /كامل الوزير- وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعي أمام حركة السيارات والمركبات وحيث اشتمل المشروع الذي تم الانتهاء منه وفقا لقياسات الجودة العالية على تنفيذ كوبرى علوي بطول 1.5 كم وبعرض 12 م (ثلاث حارات مرورية) لكل اتجاة بإجمالى 24 م بالاضافة الى التوسعة السطحية يمين ويسار الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 م وذلك للمساهمة في تخفيف الزحام عند منطقتى عرب الرمل وأجهور الرمل ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي

صرح الفريق مهندس وزير النقل ان هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري مضيفا أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشــاء عــدد 10 كبارى عــدد (9) كبارى علوية وعدد (1) كوبرى مشاه وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الاجمالية 92 % حيث تــــم الإنتهــاء من عـــدد 6 كوبرى علوى هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) وعدد 1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) و جارى تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار - كوبرى كوم إشو) مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية واكد الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق اشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة بنها / بركة السبع (اتجاه الاسكندرية) بطول 15 كم ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة) وجاري تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم و رفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم و المسافة ( بركة السبع / طنطا / كفر الزيات ) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه)