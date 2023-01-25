محمد عباس حلمى ينفى بيع «مصر للطيران»: شائعة لهز صورتها كناقل وطنى

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير وفقا لبيان صحفى، إن تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة وتهدف إلى إثارة الجدل خاصة فى ضوء ما تشهده الشركة الوطنية من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن معدلات التشغيل تسير فى طريقها نحو النمو، كما تواصل الشركة مسيرتها فى النهوض بسواعد أبنائها المخلصين والحفاظ على العاملين انطلاقاً من دورها الوطنى والمجتمعى.

وأهاب وزير الطيران، بجميع العاملين فى مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التى لا أساس لها من الصحة ويتم ترويجها بهدف التأثير على مواصلة أعمال شركة مصر للطيران وهز صورتها كناقل وطنى.

وقال إن مكتبه مفتوح أمام جميع العاملين على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع لطرح تساؤلاتهم أو الاستفسار عن أى موضوعات تخصهم أو تسهم فى تطوير قطاع الطيران المدنى.