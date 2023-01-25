وزير التموين: زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 4 ملايين طن

جدة - نرمين السيد - وصدرت مجموعة من التوصيات الختامية التى انتهى إليها المنتدى الدولى للأغذية، ومن هذه التوصيات:
أولا: تصميم ووضع أنظمة غذائية خالية من الأزمات.
الهدف الأساسى هو تطوير أنظمة غذائية مقاومة للأزمات مستدامة ومرنة على أن تشمل تأمين الأسس الاقتصادية للزراعة وظروف عمل ملائمة وخاصة ضرورة دعم المزارع التى تديرها العائلات والنساء والشباب وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والشركات والمجموعات الصغيرة والضعيفة، وتعتمد الأفكار الرئيسية لهذه النظم على الحد من إهدار الغذاء والتجارة القائمة على الأسس الاقتصادية ودعم سلاسل الإمداد المستدامة، مع تعزيز الزراعة الإقليمية والتى تتوافق مع المواقع الزراعية لتعزيز التنوع.
ثانيا: تعزيز أنظمة غذائية صديقة للمناخ.
بالإضافة إلى تلبية الهدف العالمى بخفض درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية ودعم توصيات وأهداف مؤتمر المناخ cop27 للزراعة والطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحرارى، من خلال أنظمة الإدارة المستدامة للأسمدة الزراعية والإنتاج الحيوانى؛ لتعزيز تكيف أنظمة الزراعة الحديثة مع التغيرات المناخية، مع تقليل استهلاك الطاقة فى القطاع الزراعى.
ثالثا: الدفع قدما بالحفاظ المستدام على التنوع البيولوجى.
الحفاظ على التنوع البيولوجى شرط أساسى بنظم الغذاء المعمول بها، إضافة إلى تعزيز صحة التربة وعلم البيئة الزراعى من أجل تحسين التنوع الجينى والتنوع البيولوجى الزراعى، عن طريق استخدام الأسمدة والمبيدات بكفاءة أكبر لتقليل تلوث التربة والمياه، مع تجريم إزالة الغابات والتصحر.
رابعا: تكثيف التعاون فى النظم الغذائية العالمية المستدامة.
ضرورة التوسع فى النقاشات العالمية لشؤون حوكمة تأمين سلاسل الإمداد الغذائية العالمية مع ضرورة دمج نتائج وتوصيات مؤتمر وزراء الزراعة فى جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، إضافة لتعزيز أعمال لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائى، كما يتم التقارب والتعاون المتبادل فى قطاعات الصحة.
وشارك الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية فى أعمال المنتدى ممثلا لمصر وأجرى خلال مشاركته عدد من اللقاءات لجذب وتوطين صناعة الصوامع والمطاحن بمصر وكذلك تأمين استيراد القمح من ألمانيا وبولندا بعقود طويلة الأمد، وناقش أيضا مع المسؤولين الألمان والشركات العاملة فى صناعة الزيوت والمحاصيل الزيتية تبادل الخبرات بين البلدين فى هذه الصناعة الإستراتيجية المهمة وكذلك جذب الاستثمارات فى مشروع تطوير صناعة الزيوت بسوهاج وبرج العرب.
كما عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع الوفد البولندى لتعزيز مجالات التعاون فى تصدير الحبوب لمصر ومن أهمها الأقماح وقدم المصيلحى دعوة لوزيرا ألمانيا وبولندا لزيارة مصر؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الأمن الغذائى.
وشرح الوزير خلال المنتدى ما قامت به مصر فى السنوات الثمانى الماضية من مشروعات قومية كبيرة كالصوامع التى زادت طاقتها التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 4 ملايين طن والتوسع فى زراعة القمح والمحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة.
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