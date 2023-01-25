وزير التموين: زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 4 ملايين طن

جدة - نرمين السيد - وصدرت مجموعة من التوصيات الختامية التى انتهى إليها المنتدى الدولى للأغذية، ومن هذه التوصيات: ‏

أولا: تصميم ووضع أنظمة غذائية خالية من الأزمات.

الهدف الأساسى هو تطوير أنظمة غذائية مقاومة للأزمات مستدامة ومرنة ‏على أن تشمل تأمين الأسس الاقتصادية للزراعة وظروف عمل ملائمة ‏وخاصة ضرورة دعم المزارع التى تديرها العائلات والنساء والشباب ‏وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والشركات والمجموعات الصغيرة ‏والضعيفة، وتعتمد الأفكار الرئيسية لهذه النظم على الحد من إهدار الغذاء ‏والتجارة القائمة على الأسس الاقتصادية ودعم سلاسل الإمداد المستدامة، ‏مع تعزيز الزراعة الإقليمية والتى تتوافق مع المواقع الزراعية لتعزيز التنوع.

ثانيا: تعزيز أنظمة غذائية صديقة للمناخ.

بالإضافة إلى تلبية الهدف العالمى بخفض درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة ‏مئوية ودعم توصيات وأهداف مؤتمر المناخ ‏cop27‎‏ للزراعة والطاقة ‏الخضراء وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحرارى، من خلال أنظمة الإدارة ‏المستدامة للأسمدة الزراعية والإنتاج الحيوانى؛ لتعزيز تكيف أنظمة ‏الزراعة الحديثة مع التغيرات المناخية، مع تقليل استهلاك الطاقة فى القطاع ‏الزراعى.

ثالثا: الدفع قدما بالحفاظ المستدام على التنوع البيولوجى.

الحفاظ على التنوع البيولوجى شرط أساسى بنظم الغذاء المعمول بها، ‏إضافة إلى تعزيز صحة التربة وعلم البيئة الزراعى من أجل تحسين التنوع ‏الجينى والتنوع البيولوجى الزراعى، عن طريق استخدام الأسمدة والمبيدات ‏بكفاءة أكبر لتقليل تلوث التربة والمياه، مع تجريم إزالة الغابات والتصحر.

رابعا: تكثيف التعاون فى النظم الغذائية العالمية المستدامة.

ضرورة التوسع فى النقاشات العالمية لشؤون حوكمة تأمين سلاسل الإمداد ‏الغذائية العالمية مع ضرورة دمج نتائج وتوصيات مؤتمر وزراء الزراعة ‏فى جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية، إضافة لتعزيز أعمال ‏لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائى، كما يتم التقارب والتعاون المتبادل فى ‏قطاعات الصحة.‏

وشارك الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة ‏الداخلية فى أعمال المنتدى ممثلا لمصر وأجرى خلال ‏مشاركته عدد من ‏اللقاءات لجذب وتوطين صناعة الصوامع والمطاحن بمصر ‏وكذلك تأمين ‏استيراد القمح من ألمانيا وبولندا بعقود طويلة الأمد، وناقش ‏أيضا مع ‏المسؤولين الألمان والشركات العاملة فى صناعة الزيوت والمحاصيل ‏الزيتية ‏تبادل الخبرات بين البلدين فى هذه الصناعة الإستراتيجية المهمة ‏وكذلك جذب ‏الاستثمارات فى مشروع تطوير صناعة الزيوت بسوهاج وبرج ‏العرب.‏

كما ‏عقد وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية، اجتماعا مع الوفد البولندى لتعزيز مجالات التعاون فى تصدير ‏‏الحبوب لمصر ومن أهمها الأقماح وقدم المصيلحى دعوة لوزيرا ألمانيا ‏‏وبولندا لزيارة مصر؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الأمن ‏‏الغذائى.

وشرح الوزير خلال المنتدى ما قامت به مصر فى ‏‏السنوات الثمانى الماضية من مشروعات قومية كبيرة كالصوامع التى زادت ‏‏طاقتها التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 4 ملايين طن والتوسع فى زراعة ‏‏القمح والمحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة.‏