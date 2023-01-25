السيسى: نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى أن زيارته لجمهورية الهند جاءت تلبية للدعوة الكريمة التى تلقاها من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، للمشاركة فى الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية والذى بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

جاء ذلك ضمن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الوزراء الهندى بالعاصمة نيودلهى، اليوم الأربعاء، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، والتى جاء نصها على النحو التالى:

السيد ناريندرا مودى، رئيس وزراء جمهورية الهند.. السادة الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصرى والهندى

إنه لمن دواعى سرورى أن تأتى زيارتى لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التى تلقيتها من دولة رئيس الوزراء، السيد ناريندرا مودى، لأكون بينكم غدا مشاركا فى الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية، ذلك اليوم الذى بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشن بلدكم الكبير حلقة جديدة من تاريخه العظيم، وأتوجه بالشكر للسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة، وعلى كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، والذى يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها.

السيدات والسادة



لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين فى المجالين التجارى والاستثمارى، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجارى، وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كى نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصرى والهندى.

كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة فى مصر، والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجى، وأعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر فى مختلف المجالات، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة فى مصر على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة فى مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثماراتها فى مصر.

ومن ناحية أخرى؛ اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم فى المجالات المختلفة، والانطلاق نحو شراكات فى مجالات جديدة، ومن بينها التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجى بيننا فى عدة مجالات أخرى، وعلى رأسها الزراعة، والتعليم العالى، وصناعات الكيماويات والأسمدة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبرانى.

ولقد أكدت كذلك للسيد رئيس الوزراء ضرورة تكوين قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة فيما يرتبط بالتجارب والمبادرات الناجحة فى كل من البلدين، خاصة على صعيد تطوير الصناعة المحلية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

كما لا يخفى عليكم أن مصر والهند تتشاركان فى البعد الحضارى الذى يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ الإنسانى، ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والصلات على المستوى الثقافى، من خلال المشاركة المتبادلة فى الفعاليات الثقافية فى كل من البلدين، وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبى البلدين من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لاسيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهى، لتسهيل حركة السياحة البينية، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء على ترحيبنا الكامل فى مصر باستقبال المزيد من السائحين الهنود.

السيدات والسادة



لقد كان التعاون فى مجال الدفاع على جدول أعمال مباحثات اليوم؛ فتعزيز التعاون فى ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين؛ إذ أكدنا مواصلة التنسيق، والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات، والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون فى ذلك المجال؛ بما فى ذلك التصنيع المشترك.

كما دار نقاش معمق ومثمر بينى وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمى والدولى؛ وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتطابقت تقديراتنا حول أن توالى الأزمات ذات الأثر الدولى قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدراتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات.

وتناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الارهاب والتصدى للفكر المتطرف؛ إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة فى هذا الصدد، وهى أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقا؛ ليس فقط لبلدينا، ولكن لكافة الدول فى جميع أنحاء العالم. وفى هذا السياق، فقد اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون فى المجال الأمنى وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق فى ذلك المجال الحيوى، فلا تنمية بدون استقرار أمنى.

كما استعرضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ من نتائج هامة، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية، لاسيما فى الدول النامية التى تعانى فيها البنى التحتية من الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية.

وقد تقدمت بالشكر لدولة رئيس الوزراء على دعوة مصر للمشاركة فى أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023، وأكدت له أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دفع المحادثات فى الاتجاه البناء، سعيا لتحقيق تطلعات دول الجنوب، وبما يتيح التوصل لطرق فعالة لمواهة أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، وشح التمويل من أجل التنمية، وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية؛ فتلك قضايا نضعها على رأس أولوياتنا سعيا لإعادة الاستقرار والتوازن إلى البيئة الاقتصادية الدولية.

ولقد شهدت مباحثاتنا اليوم نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجى، واتفقنا خلال الحوار الذى جرى اليوم مع دولة رئيس الوزراء على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب وقت، ووضع الآليات التنفيذية لخطط التعاون المشترك بين البلدين.

الحضور الكريم

لا زلت أذكر أول لقاء جمعنى بدولة رئيس الوزراء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك عام 2015، فقد خرجت من ذلك اللقاء باقتناع بأن جمهورية الهند ستعرف تحت قيادته طفرة فى التحديث والنمو، كما تولد عندى منذ ذلك اللقاء الأول تفاؤل كبير إزاء مستقبل العلاقات بين بلدينا، وهو التفاؤل الذى يتأكد لدى مع كل خطوة نمضيها سويا على طريق تطوير العلاقات المصرية الهندية.

ختاما، لا يسعنى إلا أن أعبر عن تطلعى لاستقبال دولة السيد رئيس الوزراء فى زيارة قادمة له إلى القاهرة فى أقرب فرصة ممكنة، لاستكمال محادثاتنا البناءة، والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والهند تقوم على الشراكة الاستراتيجية.