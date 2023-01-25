وزير الطيران المدنى يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ71

جدة - نرمين السيد - تقدم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى المصرى، بالتهنئة لجميع رجال الشرطة الشرفاء بمناسبة عيد الشرطة الـ71، كما تقدم بالشكر والتقدير لرجال الأمن من قيادات وضباط وأفراد الشرطة العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم وأدائهم المتميز فى الحفاظ على أمن وسلامة المطارات المصرية.





وثمن وزير الطيران المدنى الدور الكبير والجهود المخلصة التى يبذلها رجال الشرطة المصرية فى مختلف مواقع العمل لحفظ الأمن فى كل أنحاء وطننا الغالى مصر. وأضاف الفريق محمد عباس: فى هذه المناسبة الوطنية نتوجه بالتحية والفخر والإعزاز لأرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة الأبرار، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته.

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