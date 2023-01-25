«سلامتك تهمنا».. مبادرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن استكمال فعاليات "مبادرة سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت، بالتنسيق مع مستشفى الجهاز الهضمى بالمنصورة.





وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره، أن الوزارة تتبنى عددا من المبادرات البناءة والتى تهدف إلى تحقيق الصالح العام للعامل المصرى وتوفير بيئة عمل آمنة كما قدم الشكر والتقدير لمستشفى الجهاز الهضمى بالمنصورة لاستضافتها للمبادرة تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المبادرة تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسى من محاور التنمية المستدامة تنفيذا" لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وحضر الندوة المهندسة مى محمد السيد الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمهندسة أسماء بدران ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومدير مكتب الأمن الصناعى بالمنصورة.

وتأتى المبادرة ضمن سلسلة الندوات التى يتم تنفيذها فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت العاملة فى المحافظات.