رئيس وزراء الهند يعبر عن تقدير بلاده للرئيس السيسي ولقيادته الحكيمة في الحفاظ على الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:30 مساءً - أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال جلسة المباحثات المغلقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير بلاده الكبير للرئيس ولقيادته الحكيمة التى حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة فى مصر عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربى، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً، وهو ما يجعل الهند قيادة وشعباً تتشرف بزيارته، كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية موضحا أن تلك المشاركة تضيف طابع خاص ورونقاً لاحتفالات الهند.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.