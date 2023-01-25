عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وإستشهاد ضابط بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:30 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة "صادر بشأنه ضبط وإحضار فى قضية إتجار بالمواد المخدرة والتى سبق ضبط والدة وعمه فيها وبحوزتهما كميات من مخدرى "الحشيش –الهيروين") بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عنه مصرعه ، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وأسفر التعامل عن استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق على - من قوة مديرية أمن كفر الشيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.