التعليم العالي: حصاد أداء جامعة بنها الأهلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:29 مساءً - - بدء الدراسة في 4 كليات خلال العام الدراسي 2022/2023

- تنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات الصناعية لتدريب الطلاب

- يوم ترفيهي للطلاب والطالبات لتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الفنية والرياضية

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بالمتابعة المستمرة لسير العمل في الجامعات الأهلية، وانتظام الدراسة بها، وضمان تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديمها لأحدث الأنظمة التعليمية بغرض تأهيل الطلاب والطالبات لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك التأكيد على أهمية تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات وتنفيذ عدة تدريبات عملية بالشراكة مع المؤسسات الصناعية الكُبرى؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أشار د. جمال سوسة رئيس جامعة بنها والمُكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأوضح الدكتور جمال سوسة أن عام 2022 شهد بدء الدراسة في 4 كليات في جامعة بنها الأهلية والتي صدر بشأنها قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022 المُتعلق بإنشاء جامعة أهلية مصرية تحت اسم جامعة بنها الأهلية تكون لها شخصيتها الاعتبارية ولا تهدف للربح، ويكون مقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتضم الجامعة 7 كليات وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة.

وأضاف أن إنشاء جامعة بنها الأهلية يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي تم تصميمها بمعايير عالمية، بهدف تحقيق خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تطبق أحدث النظم العالمية مع إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية، ومواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

وأشار د. سوسة إلى أن عام 2022 شهد استقبال الطلاب والطالبات في جامعة بنها الأهلية ليتم بذلك حصد أولى ثمار هذه التجربة الرائدة والهادفة لصناعة جيل جديد ومُتميز من الخريجين، مؤكدًا أن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص على القيام بجولة تفقدية لجامعة بنها الأهلية في أول أيام الدراسة للعام الحالي؛ للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات الجامعة والهيئة الهندسية، وخلال الزيارة، تفقد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وخلال زيارته، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بمباني الجامعة التي تم افتتاحها لبدء الدراسة بها مثمنًا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة.

وأضاف د. سوسة أن الجامعة نفذت بالعديد من الأنشطة للطلاب والطالبات على مدار الفصل الدراسي الأول ومنها، زيارات ميدانية لتدريب الطلاب والطالبات داخل المصانع لصقل خبراتهم ومهاراتهم، كما تم عقد يوم ترفيهي للطلاب والطالبات تضمن أنشطة رياضية وفنية.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تقدم حاليًا عدد من البرامج الدراسية من خلال أربع كليات وتقع الجامعة على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.2 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية وقد تم توفير التجهيزات الفنية بالجامعة، وهي تضم العديد من المباني ومنها، المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى إنه تمت مراعاة جميع الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة.