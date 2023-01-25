السيدة انتصار السيسى: نستلهم من عيد الشرطة أسمى معانى العزة والفخر

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": نحتفل اليوم بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة الذى نستلهم من ذكراه أسمى معانى العزة والفخر والشجاعة، وقدم أبطال الشرطة عبر التاريخ أروع الأمثلة فى التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها.

وأضافت: "إننى أحيى رجال الشرطة وأمهات الشهداء وكل من قدم الغالى والنفيس ليحيا الوطن فى سلام وأمان".

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